Ordu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin sürücüsü Öznur D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada ise yolda uzun kuyruklar oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.