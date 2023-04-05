Ordu’da zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı içerisinde fırınlara ve marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimler arttırıldı.

Ramazan ayı öncesi periyodik denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlardan daha çok ilgi ve talep gören ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri de titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede bulunan tüm fırınlarda gıda, gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimi gerçekleştirirken, vatandaşların Ramazan ayında vazgeçilmezlerinden olan pide üretimi ve satışı konusunda da incelemelerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerine denetimlerde ticaret ve tarım müdürlüğü ile fırıncılar meslek odası yetkilileri de eşlik ediyor. Zabıta ekiplerince zincir marketler başta olmak üzere tüm gıda satışı yapan iş yerlerinde de fiyat ve irsaliye karşılaştırması ile kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı olup olmadığı hususları denetlendi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Özellikle Ramazan ayında tedbirlerin arttırıldığını belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz bereket ve paylaşma ayı Ramazan-ı şerifin güzelliklerini vatandaşlarımız huzur içerisinde hep birlikte yaşasınlar diye aldığımız tedbirler çerçevesinde denetimlere devam ediyoruz. Denetimlerimiz ile hem esnaflarımızın haksız bir itham ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor, hem de bir olumsuzluğa izin vermiyoruz. Bu vesile ile çok değerli hemşerilerimize bir kez daha hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.