Ordu’da yunuslar görüntülendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ünye sahil kesiminde görülen yunuslar, kıyı bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunusları suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahilde çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar, yunusların denizdeki gösterisini keyifle izledi. O anlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.