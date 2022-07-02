Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı

Ordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen geceye sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, 18 yıldır sürdürdükleri ’Yılın En’leri’ sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu’nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu’ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 17 yıldır Ordu’nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

İş adamı Ayhan Baş, emekli öğretmen Mehmet Şaşmaz, gazeteci Feridun Cumhur Altuntaş ve Uzm.Dr. İsmail Küçüker onur ödüllerinin aldığı gecede Yılın Valisi ödülünü Ordu Valisi Tuncay Sonel, Yılın Milletvekili ödülünü DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü Akkuş İlçe Belediye Başkanı İsa Demirci aldı.

Gecede Yılın özel kurum ödülünü OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Yılın Milli Sporcusu ödülünü ‘Süper Babaanne’ olarak bilinen Sevgican Yalçın, Yılın Hizmet Ödülünü Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Yılın siyasetçisi ödülünü ise AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin aldı.

Gecede diğer ödüller şöyle oluştu:

Yılın Özel Hizmet Ödülü: Tülay Yatağan, Bakanlık muhabere kalemi yazı işleri müdürü, Mehmet Kurul-Ordu DSİ İl Müdürü, Yusuf Çınkıl (Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı).

Yılın Yöneticileri: Doç.Dr. Hakan Timur (Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Sefa Okutan-Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Servet Şahin (Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Kemal Yılmaz (Ordu Tarım Orman İl Müdürü), İşadamı Hasan Çebi.

Yılın Odası: Ordu Ticaret Borsası Başkanı

Yılın Doktorları: Opr. Dr. Emre Cumhur Baykan (Kalp ve Damar Cerrahisi), Opr. Dr. Hacı Önder (Ortopedi ve Travmaoloji Uzmanı), Uzm. Dr. Serkan Akbay (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Dr. Derya Kaptı (Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı), Uzm. Dr Murat Ersöz Arat (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı), Opr. Dr. Elif Emel Günay Kara (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı), Dr. Aygen Laçin (Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Gecede yılın esnaf kuruluş ve işletmelerine de ayrıca ödülleri verildi.