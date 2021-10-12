Ordu’da yayla yollarının konforu artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Ordu’nun Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayacak olan güzergahtaki yol çalışmalarında sona gelindi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara ulaşım konforunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi, turizm destinasyonlarına ulaşımda da alternatif ve kalıcı ulaşım ağı sağlıyor. Bu kapsamda belediye, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi’ni yeni yapılan alternatif bir yol ile birleşmesini sağlayacak yoldaki çalışmalarda finale yaklaştı. Asfalttan daha uzun ömürlü olan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması ile yapılan yolun turizme katkı sağlaması hedefleniyor. Toplam uzunluğu 25 kilometre olan yolun 5 kilometresi sıcak asfalt, geri kalan 20 kilometrelik kısmı ise silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması ile kaplanıyor.

Mesudiye-Topçam-Kabadüz bağlantı yolunda, beraberindeki ekipler birlikte incelemelerde bulunmak amacıyla Mesudiye ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Ordu’ya çok fonksiyonel bir yol kazandırdıklarını ifade eden Alp, Karadeniz-Akdeniz Yolu ile güzergahın öneminin arttığını söyledi. Yolun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önem verdiği alanlardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Alp, “Kabadüz ve Mesudiye ilçelerimizi bir birine bağladığımız yol Karadeniz-Akdeniz yoluna da bağlanarak çok fonksiyonel bir hale geldi. Karadeniz-Akdeniz yolu ile birlikte yaptığımız bu yolunda değeri ve önemi artıyor. Tüm bu özel çalışmalar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sayesinde oluyor. Yolun yapımında alt yapıyı da yeniledik. Öncelik olarak Topçam Mahallemizin alt yapı sorununu da çözmüş olduk, ilimize hayırlı olsun” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasının turizme önemli katkılar vereceğini kaydeden Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, “Mesudiye-Topçam-Kabadüz bağlantı yolu Büyükşehir Belediyemizin önemli projelerinden bir tanesi. Bun yol ile hem iki ilçemizi hem de yaylalarımızı bir birine bağlıyoruz. Burada ayrıca özel bir çalışma yapılıyor ve sıkıştırılmış beton yol inşa ediliyor. Bu yol uzun süreler bekleme sorununu da ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu.