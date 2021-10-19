Ordu’da yakalanan muskacıya adli kontrol

Ordu’da vatandaşların dini duygularını istismar eden, muska ve cin çıkarma ve benzeri işlemler yaptığını öne sürerek maddi menfaat sağlayan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dini duyguları istismar suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında vatandaşların dini duygularını istismar eden, muska ve cin çıkarma ve benzeri işlemler yaptığını öne sürerek maddi menfaat sağlayan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapılırken cep telefonunun olmadığını beyan etmesine rağmen tedirgin hareketler sergilemesi sonucu ev çevresinde yapılan aramada bahçeye atılmış şekilde bir cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonuyla birlikte 2 adet sim kart, 3 adet USB bellek, 2 adet SD kart ve şüphelinin kendisi ile başkaları arasında yaptığı görüşmelere ait whatsapp ekran görüntüsü çıktıları ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkemeye çıkarılan şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.