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Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

METEOROLOJİK VERİLERE GÖRE, ORDU İLİNE BİR YILLIK DÜŞEN YAĞIŞLARIN, NORMALİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANDI.

ORDU 14.09.2020, 12:21
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Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

Meteorolojik verilere göre, Ordu iline bir yıllık düşen yağışların, normalin üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Ordu iline ait 2019-2020 yılı su/tarım yılın alansal kümülatif yağış raporları açıkladı. Açıklanan raporlara göre Ordu iline 1 Ekim 2019- 14 Eylül 2020 887 milimetre olarak gerçekleşti. Açıklanan raporda, “2019-2020 su/tarım yılı yağışları 887 mm olmuştur. Yağışlar normalin (818 mm) yüzde 8 üzerinde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ordu ilinde 9 Eylül tarihinde görülen şiddetli sağanak sonrası şehir merkezinde bazı iş yerlerini su basmış, cadde ve sokaklarda kimi zaman bir metreye ulaşan su birikintileri oluşmuştu.

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