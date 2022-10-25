Ordu’da yağ bidonu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde şüpheli görülen araç içerisinde yağ bidonuna saklanmış 160 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde şüpheli gördükleri kamyoneti takibe aldı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonet içerisinde bulunan D.F.C (34) ile Y.S (33) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin kamyonet kasasında yağ bidonunun içine gizlenmiş 160 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından göz altına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.