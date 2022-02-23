Ordu’da vatandaşlardan Turkovac’a yoğun ilgi

Ülke genelinde acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı olan Turkovac, Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Ünye Devlet Hastanesi’ne sabahın erken saatlerinde MHRS sisteminden randevu alan birçok vatandaş, yerli aşı Turkovac’ı tercih etti. Hastanede randevu alan 30 kişiye uygulanan aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çoğu kişiler ise devletin aşısına güvendiğini belirterek, vatandaşları aç olma çağrısında bulundu.

Ünye Devlet Hastanesi’ne Turkovac aşısının ilk randevusunu alan 37 yaşındaki Engin Yıldırım, “Daha önceki vurulduğum aşılarda biraz rahatsızlık geçirdim. Şu anda onun haricinde bir sıkıntı yok. Devletimin aşısına güveniyorum, güvenmesem zaten aşımı olmazdım. Eşim iki defa aşısını oldu. Benimde bu Turkovac aşı ile birlikte dördüncü aşım oluyor. Dördüncü olarak da Turkovac aşımızı seçtim. 2 aşım Sinovac, 1 aşım Biontech ve sonuncusu olan aşımı da Turkovac aşımı oldum. Vatandaşlarımıza söylemek istediğim ise herkes aşılarını olursa daha iyi olur. Çünkü ben bir sefer korona, eşim ise iki sefer korona virüsü ağır geçirdi ama ben on gün evde hafif geçirdim. Aşı olursa benim çektiğim sıkıntıyı kimsede çekmez” dedi.

Eşiyle birlikte üçüncü aşılarını Turkovac olarak tercih ettiklerini ifade eden Hasan Hamarat, “Önce iki tane Çin aşılarımı oldum. Sonra ise Alman aşısı oldum. Bu günde Turkovac aşımı oldum. Devletimizin verdiği aşılara güvenelim. Herkes aşılarını yaptırsın ve herkesi sağlıklı yaşaması için aşıya davet ediyorum” diye konuştu.

“Yerli gururumuz Turkovac aşılarımız başladı”

İlk olarak Ordu’da başlanan ilçelere dağıtımı sonrası vatandaşların randevu sistemiyle Turkovac aşısını olabileceğini ifade eden Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Kutlu, “Bu gün gurur kaynağımız olan Turkovac aşısını Ünye Devlet Hastanesinde uygulamaya başladık. Kısa bir süre önce bunun çalışmaları başlamıştı. Faz 3 çalışmaları da yakında yayınlandı. Bunun sonrasında eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde uygulamaya başlanmıştı. Şimdi Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu’nun talimatıyla Ünye Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Bu gün 30 tane randevumuz var. Özellikle Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı mutlaka MHRS’den randevu almalarını rica ediyoruz. Şu anda randevulu Turkovac aşılarını yapıyoruz. Bu yerli ve milli aşımız için birkaç üniversitede çalışmalar yapılmış. Bunları bizlerde takip ettik. Ve bu aşının en az Çin aşısı kadar etkin ve başarılı olduğu görülmüş. Turkovac aşısını şu anda 18 yaş ve üzeri kişilere uyguluyoruz. Gebelere ve 18 yaş altı içinde yan etki olmadığı görülmüş. Yan etki olarak şu ana kadar sadece aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve ağrı dışında hiçbir yan etki görülmemiş. Üstelik Turkovac aşısı olanlarda hastaneye yatış oranlarında daha olduğu görüldü. Eğer hiç aşınız yoksa dört hafta arayla iki doz yaptırmanızı öneriyoruz. Bunun dışında diğer aşıları yaptırdıysanız hatırlatma dozunuz geldiyse Turkovac aşısı da yaptırabilirsiniz” şeklinde konuştu.