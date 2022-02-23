banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi

Ordu’da vatandaşlardan Turkovac’a yoğun ilgi

Ülke genelinde acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı olan Turkovac, Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

ORDU 23.02.2022, 09:28
Ordu’da vatandaşlardan Turkovac’a yoğun ilgi

Ülke genelinde acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanan yerli ve milli aşı olan Turkovac, Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Ünye Devlet Hastanesi’ne sabahın erken saatlerinde MHRS sisteminden randevu alan birçok vatandaş, yerli aşı Turkovac’ı tercih etti. Hastanede randevu alan 30 kişiye uygulanan aşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çoğu kişiler ise devletin aşısına güvendiğini belirterek, vatandaşları aç olma çağrısında bulundu.

Ünye Devlet Hastanesi’ne Turkovac aşısının ilk randevusunu alan 37 yaşındaki Engin Yıldırım, “Daha önceki vurulduğum aşılarda biraz rahatsızlık geçirdim. Şu anda onun haricinde bir sıkıntı yok. Devletimin aşısına güveniyorum, güvenmesem zaten aşımı olmazdım. Eşim iki defa aşısını oldu. Benimde bu Turkovac aşı ile birlikte dördüncü aşım oluyor. Dördüncü olarak da Turkovac aşımızı seçtim. 2 aşım Sinovac, 1 aşım Biontech ve sonuncusu olan aşımı da Turkovac aşımı oldum. Vatandaşlarımıza söylemek istediğim ise herkes aşılarını olursa daha iyi olur. Çünkü ben bir sefer korona, eşim ise iki sefer korona virüsü ağır geçirdi ama ben on gün evde hafif geçirdim. Aşı olursa benim çektiğim sıkıntıyı kimsede çekmez” dedi.

Eşiyle birlikte üçüncü aşılarını Turkovac olarak tercih ettiklerini ifade eden Hasan Hamarat, “Önce iki tane Çin aşılarımı oldum. Sonra ise Alman aşısı oldum. Bu günde Turkovac aşımı oldum. Devletimizin verdiği aşılara güvenelim. Herkes aşılarını yaptırsın ve herkesi sağlıklı yaşaması için aşıya davet ediyorum” diye konuştu.

“Yerli gururumuz Turkovac aşılarımız başladı”

İlk olarak Ordu’da başlanan ilçelere dağıtımı sonrası vatandaşların randevu sistemiyle Turkovac aşısını olabileceğini ifade eden Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Kutlu, “Bu gün gurur kaynağımız olan Turkovac aşısını Ünye Devlet Hastanesinde uygulamaya başladık. Kısa bir süre önce bunun çalışmaları başlamıştı. Faz 3 çalışmaları da yakında yayınlandı. Bunun sonrasında eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde uygulamaya başlanmıştı. Şimdi Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu’nun talimatıyla Ünye Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Bu gün 30 tane randevumuz var. Özellikle Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı mutlaka MHRS’den randevu almalarını rica ediyoruz. Şu anda randevulu Turkovac aşılarını yapıyoruz. Bu yerli ve milli aşımız için birkaç üniversitede çalışmalar yapılmış. Bunları bizlerde takip ettik. Ve bu aşının en az Çin aşısı kadar etkin ve başarılı olduğu görülmüş. Turkovac aşısını şu anda 18 yaş ve üzeri kişilere uyguluyoruz. Gebelere ve 18 yaş altı içinde yan etki olmadığı görülmüş. Yan etki olarak şu ana kadar sadece aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve ağrı dışında hiçbir yan etki görülmemiş. Üstelik Turkovac aşısı olanlarda hastaneye yatış oranlarında daha olduğu görüldü. Eğer hiç aşınız yoksa dört hafta arayla iki doz yaptırmanızı öneriyoruz. Bunun dışında diğer aşıları yaptırdıysanız hatırlatma dozunuz geldiyse Turkovac aşısı da yaptırabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15