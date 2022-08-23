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Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
ORDU 23.08.2022, 17:22
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 farklı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, toplamda 6 şüpheliden 2 gram eroin, 3 kök kenevir, 131 gram esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlattı.