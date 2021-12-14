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Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
Ordu’da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.
ORDU 14.12.2021, 11:07
Ordu’da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklanırken 6’sı hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.