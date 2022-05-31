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Ordu’da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

Ordu’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

ORDU 31.05.2022, 16:31
Ordu’da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

Ordu’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 202 adet uyuşturucu hap, 278 adet kaçak yollarla elde edildiği değerlendirilen cinsel içerikli hap, esrar maddesi, cinsel içerikli jel, 79 adet tıraş makinesi, ampul, ses sistemi, kulaklık ve projektörden oluşan kaçak eşya ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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