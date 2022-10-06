Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden birisi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.