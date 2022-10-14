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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
ORDU 14.10.2022, 12:43
Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ve Ünye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 25,16 gram metamfetamin, 114,5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.