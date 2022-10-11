Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Aybastı, Ünye Fatsa, Altınordu ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 32 fram metamfetamin ile 39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu hakkında işlem yapılan 1 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.