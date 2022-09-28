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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
ORDU 28.09.2022, 15:22
Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararına istinaden Ordu’nun Altınordu ilçesinde 6, Giresun’da 1 kişi eş zamanlı yapılan operasyonda suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 182 gram esrar maddesi, 46 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza ve yaklaşık 1 gram eroin maddesi ele geçirildi.
7 kişi hakkında soruşturma sürüyor.