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Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Korgan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ORDU 22.09.2021, 15:42
Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Korgan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 73 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 4,5 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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