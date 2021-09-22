Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Korgan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 73 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 4,5 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.