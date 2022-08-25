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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
ORDU 25.08.2022, 12:17
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve dur ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucunda içerisinde bulunan 2 şüpheliyle birlikte yakalandı. Yakalanan araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 433 gram metamfetamin maddesi, 82 gram skunk maddesi, 3 gram toz esrar maddesi, 2,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı.
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