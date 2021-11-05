Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, 1 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 17 şüpheliden birisi tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken, 17 şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen çalışmalar neticesinde ekipler, park halindeki bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 1 gram esrar maddesi ele geçirdi, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından yapılan rutin kontroller kapsamında bir işyerinde 4 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

Ekipler bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yaparken, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise 1 gram esrar maddesi ele geçirdi, bu şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 3 şüpheli şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada ise 195 adet ecstasy hap ele geçiren ekipler, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yaptı, mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada toplamda 15 çalışmanın yapıldığı, 195 adet ecstasy hap, 51 gram metamfetamin maddesi ile 5 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, 17 şüpheliden birinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceği bildirildi.