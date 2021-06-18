Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde son bir hafta içerisinde yapılan 8 operasyonda 9 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 113 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 28 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.