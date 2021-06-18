banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

ORDU 18.06.2021, 12:49
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde son bir hafta içerisinde yapılan 8 operasyonda 9 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 113 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 28 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
banner493