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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ordu’da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
ORDU 18.06.2021, 12:49
Ordu’da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl genelinde son bir hafta içerisinde yapılan 8 operasyonda 9 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 113 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 28 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan kişilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.