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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
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Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 4 şüpheli tutuklandı.
ORDU 28.12.2022, 16:02
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde çeşitli noktalarda düzenlenen 10 operasyonda 38 gram metamfetamin, 52 gram esrar, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca yakalanan ve üzerlerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 17 bin 475 TL bulunan 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanırken, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.