Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Ordu’da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde son bir hafta içerisinde 16 noktada operasyon düzenlendi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri tarafından Ünye, Fatsa, Altınordu ve İkizce ilçelerinde 16 farklı noktada operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 28 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 8 kök kenevir ve 154 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıslardan birisi tutuklandı, 20 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.