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Ordu’da uyuşturucu operasyonları
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 11 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
ORDU 21.02.2023, 09:19
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 11 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen 8 farklı operasyonda toplamda 12 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin ve 5 afet ecstasy maddesi ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeleri bulunan toplamda 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.