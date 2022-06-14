Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.