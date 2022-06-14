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Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Ordu’da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.
ORDU 14.06.2022, 14:36
Ordu’da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.
Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.