Ordu’da uyuşturucu mücadelesi sürüyor

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele kesintisiz sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 20 gram kubar esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 120 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.