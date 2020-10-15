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Ordu’da uyuşturucu kontrolleri sıklaştı
ORDU’DA UYUŞTURUCUYA KARŞI DENETİM VE KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI.
ORDU 15.10.2020, 10:06
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Ordu’da uyuşturucuya karşı denetim ve kontroller sıklaştırıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yol kontrol ve denetimler sırasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 200 gram esrar ve 5 gram kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Yetkililer, denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti.
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