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Ordu’da uluslararası yarışta nefesler kesildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları nefes kesti.

ORDU 14.11.2021, 14:12
Ordu’da uluslararası yarışta nefesler kesildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları nefes kesti.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü önderliğinde Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye Belediyesi ve Yunus Emre Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmada onlarca araç çamurla ve patika pistte mücadele etti. Uluslararası düzenlenen ve Ünye’de 2008 yılında başlayarak 13 yıldır devam eden yarışmada pilotların dereceye girmek için yaptığı hareketler izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gürcistan’dan ve Azerbaycan’dan gelen pilotların renk kattığı ve yaklaşık 25 bin kişinin izlediği yarış sonrası dereceye girenlere kupaları teslim edilirken, bir sonraki yarışların ise 2022 yılında yeniden yapılması planlanıyor.

“Ordu her sporun merkezi olacak”

Üç etap düzenlenen yarış sonrası konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu’muzun 19 ilçesinde yoğun faaliyetler var. Yarışmalar, düşünürlerin buluştuğu, bilim adamlarının geldiği, sporcuların yarıştığı bir Ordu şehri yapma gayretindeyiz. Dolayısıyla bir tarafta denizimizle yaptığımız yarışlar diğer tarafta toprak zeminde buluşturduğumuz yarışlarımıza devam ediyoruz. Bu gün burada off-road yarışlarımızda büyük bir dinamizm var. Dolayısıyla Ünye şu anda uluslararası bir yarışmaya da ev sahipliği yapıyor. Bu çalışmalardan bizlerde son derece mutluyuz. Çünkü hem Gürcistan hem de Azerbaycan’dan yarışmacılarımızda dâhil oldu. Hem burada bu alandaki heyecana ortak olduk hem de yaşanılan adrenalini bizler de yaşadık. Bu alanda yaşanılan heyecana tanıklık eden gençlerimizde var. Dolayısıyla Ordu’muz aktivitelerin merkezi olacak” dedi.

“Karada, havada, denizde yaşayan bir şehiriz”

Yapılan off-road yarışları sonrası Ünye’nin uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yaparak karada, havada ve denizde düzenlenen her etkinliği doyasıya vatandaşlara yaşattıklarını ifade eden Güler,” Ordu’muzda paraşütçülerimiz büyük bir faaliyet içerisindedir. Denizimizde aynı zamanda kanocular ve yelkenciler çalışma yapıyor. Sörf Türkiye’de çok yaygın değildi. Ordu bir merkez oldu. Şehrimizde herkesin denizden faydalanmasını sağlayacak yeni projeler üretiyoruz. Bir yandan yine kayak merkezlerimiz var. Kısacası karada, havada, denizde aktivitelerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Üç etapta düzenlenen ve her aracın dört tur attığı yarış sonrası dereceye girenleri ödülleri verilirken, bazı yarışmacılar ise kepçe yardımıyla parkurdan çıkarıldı.

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