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Ordu’da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor

Ordu’da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

ORDU 11.04.2021, 13:22
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Ordu’da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor

Ordu’da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde halen yaklaşık 4 milyar liralık ulaştırma yatırımının devam ettiği öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 2 yatırım tamamlanırken devam eden 38, ihale aşamasında 2 adet, proje aşamasında 4 adet olmak üzere toplamda 46 adet proje bulunduğu belirtildi.

Söz konusu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 947 milyon lira olduğu ve bugüne kadar toplam 1 milyar 648 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi.

Ordu il genelinde halen Ordu Çevre yolu 2. Etabı, Gürgentepe-Gölköy yolu, Kabadüz Çambaşı yolu, Kumru-Korgan (Çamiçi) ayrımı, Fatsa-Aybastı, Gölköy-Aybastı Kaleköy yolu, Çaybaşı-Ünye Tekkiraz yolu, Fatsa-Aybastı, Gölköy, Altınordu-Piraziz arasında heyelan ıslah çalışmaları, Karadeniz-Akdeniz yolu kapsamında Topçam 2. Ve 3. Kısım yolu, Fatsa İslamdağ-Korgan yolu çalışmaları sürüyor.
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