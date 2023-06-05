Ordu’da ulaşımda konfor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Laleli mevki ve Perşembe Kuyluca Mahallelerini birbirine bağlayan ve tarihi Ordu yolu olarak bilinen grup yolunu sıcak asfalt ile buluşturdu. 5 mahalleyi birleştiren ve toplam uzunluğu 6 km’yi bulan sıcak asfalt çalışması vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili Ordu’da, asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürüyor.

5 mahalleyi birbirine bağlıyor

19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, hayata geçirdikleri projelerle ilçelerin çehresini değiştiriyor. Bu kapsamda asfalt çalışmalarında hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Laleli mevki ve Perşembe Kuyluca Mahallelerini birbirine bağlayan ve tarihi Ordu yolu olarak bilinen grup yolunu sıcak asfalt ile buluşturdu.

“Bizim için bu yol nimet”

Yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın sevinci yaşadıklarını belirten Bolaman Mahalle Muhtarı Dursun Mehmet Yeşiltaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmaları ‘Bizim için çok büyük bir nimet’ diye niteleyen Yeşiltaş, “Laleli mevkiinde 6 km’yi bulan bir asfalt yol yaptık. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibi başta olmak üzere ilçe belediyemizden Allah razı olsun. Bizim içini büyük bir nimet. Bu yol her sene 3 ayda bir çakıl dökülen ve yağmurlarla akıp giden bir yerdi. Bu yapılan masraflara yazık oluyordu. Şimdi çok güzel. Bu sebeple emeği geçen herkese minnettarız. Bu yol Ordu, Perşembe ve Fatsa arasında alternatif bir güzergah olacak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan Güler’e teşekkür

Sıcak asfalta kavuşan mahalle sakinleri ise “Yolumuzun sıcak asfalta kavuşmasıyla toz ve çamurdan kurtulduk. Yol medeniyettir. Hem bizim için hem de araçlarımız için konforlu hale geldi. Bu yol ilçelere ulaşımımızı kısalttı. Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.