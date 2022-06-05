Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla a
Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ORDU 05.06.2022, 15:32
Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Y. idaresindeki 52 ACY 497 plakalı otomobil ile Ünal Ç. idaresindeki 52 ACG 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.