Ordu’da trafik denetimleri sürüyor

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 3 bin 610 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 10 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 51 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 16 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 3 bin 610 araç kontrol edildi, 399 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi ve 21 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.