Ordu’da trafik denetimleri sıklaştırıldı

Ordu’da son bir hafta içerisinde 2 bin 225 araca ceza uygulandı.

5-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 61 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 209 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 55 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 17 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 12 bin 221 araç kontrol edilirken 2 bin 225 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 74 araç trafikten men edilirken 61 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.