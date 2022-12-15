Ordu’da ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan E. idaresindeki otomobil ile kavşaktan dönmek isteyen Samet A. idaresindeki 34 FKG 808 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Samet A. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan Deniz D. ve Sertan S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sahil yolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.