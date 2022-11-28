Ordu’da tezgahlarda hamsi bolluğu: Fiyatı 30 liraya düştü

Karadeniz’de bu sezon bol miktarda avlanan palamut balığının ardından hamsi de balıkçıların yüzünü güldürdü. Palamutun yerini alan hamsinin kilosu 30 liradan satılıyor.

Tezgahlarda hamsi bolluğu, balıkçı ve vatandaşların yüzünü de güldürdü. Kilosu 50 TL’den satılan hamsinin fiyatı tezgâhlarda bugün 30 TL’ye gerilerken, vatandaşlar fiyatı gerilene hamsiye talep gösterdi. Balıkçılar, geçen yıllarda palamut balığının bol olduğu sezonda hamsinin az olduğunu ancak bu sezon hem palamut, hem de hamsinin güzel olduğunu söyledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçı Ufuk Aygün, “Hamsi son günlerde bol gelmeye başladı, kilogramını 30 TL’den satıyoruz. Geçen sezon bu dönemlerde bu kadar bol gelmemişti. Sezondan memnunum, harika bir sezon” dedi.

Vatandaşlardan Engin Yüksel ise, “Karadeniz’in olmazsa olmazı hamsidir. Fiyatı bu yıl ilk defa 30 TL’ye kadar düştü. Bizlerde sofralarımızı bereketlendirme adına yeterince aldık. Bol hamsi olunca fiyat tezgahlara yansıyor bizde bu durumdan dolayı çok memnun oluyoruz” diye konuştu.