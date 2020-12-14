Ordu’da tarihi çeşmeler onarılıyor

Ordu’da geçmişi yüzyıllara dayanan tarihi çeşmeler restore ediliyor.

Ordu’nun tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2015-2020 yılları arasında Osmanlı dönemine ait Altınordu, Ulubey ve Gülyalı ilçelerinde bulunan toplam 7 çeşmede restorasyon ve temizleme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ise 2 çeşmeyi daha restore ederek geleceğe taşıyacak.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onarım izni alınan çeşmelerin restorasyonu, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılırken, tarihi çeşmeler aslına sadık kalınarak aynı malzeme ve tarz ile yenileniyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde Kirazlimanı ve Oluksuyu Çeşmelerinde taş temizliği ve altın varak çalışmaları yapıldı. Ulubey ilçesinde Uzunmahmut, Güzelyurt, Kıranyağmur ve Karakoca Çeşmelerinde ise kumlama, duvar yapımı ve zemin döşemesi çalışmaları uygulandı. Gülyalı Kestane Mahallesi’nde bulunan Kurtlu Çeşme’de kumlama, eskiyen taşlarda değişim, duvar yapımı ve zemin döşemesi yapılarak restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi değerlere önem verdiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Osmanlı’dan günümüze kadar gelen tarihi çeşmeleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi çeşmelerimiz yıllara meydan okuyacak ve uzun yıllar bölge halkına hizmet vermeye devam edecek. Geride kalan 4 yılda 7 çeşmede restorasyon çalışmaları tamamlandı. Uzman ekipler tarafından 2021 yılında da Altınordu ilçemiz Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan Kabana 1 ve Kabana 2 Çeşmeleri restore edilecek” dedi.