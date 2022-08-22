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Ordu’da sürücülere emniyet kemeri uygulaması

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından polis ekiplerince emniyet kemeri kontrol uygulaması yapıldı.

ORDU 22.08.2022, 09:06
Ordu’da sürücülere emniyet kemeri uygulaması

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından polis ekiplerince emniyet kemeri kontrol uygulaması yapıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemerleri kontrol edildi.

Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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