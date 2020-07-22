Ordu’da sürücüler hızdan vazgeçmiyor

Ordu’da son 15 gün içerisinde yapılan trafik denetimlerinde daha çok hız sınırını aşan sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerde 99 araç trafikten men edildi.

3-19 Temmuz tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde; 25 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 50 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 592 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 94 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 84 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 56 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerle ayrıca 99 araç trafikte men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.