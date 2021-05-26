Ordu’da sporculara yarım milyonluk destek

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan spor camiasına 500 bin TL’yi aşan destekte bulunuldu.

Pandemiyle mücadele kapsamında, Altınordu Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan yardımlara ek olarak, 15 milyon TL’lik ’Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi’, düzenlenen lansman programıyla, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından geçen aylarda açıklanmıştı. Açıklanan 15 milyon TL’lik dev yardım kampanyası kapsamında sporcular da unutulmadı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 15 milyon TL’lik tamamlayıcı sosyal destek paketinin adımlarını atmaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda geçen aylarda öğrencilere bin adet tablet dağıtıldığını, üretici kadınlar ile adımlar atılarak, öksüz ve ihtiyaç sahipleri çocuklara yardımlar yapıldığını, Ramazan ayında da 40 bin aileye yardımların yapıldığını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu desteklerin devam edeceğini belirtti.

“Sporculara 500 bin lirayı aşan destek”

Altınordu Belediyesi tarafından yapılan destekler sürerken, sporcular da unutulmadı. Pandemi sürecinde zor durumda olan spor camiasına yönelik belediye tarafından yapılan yardımın 500 bin TL’yi aştığını söyleyen Başkan Tören, “Bugün de benzer, bu çalışmamızın bir devamı olan, 40 bin tane lisanlı sporcumuzu şehrimizde sporla iştigal ettiği bir yerde, özellikle 72 tane amatör spor kulübümüzün 28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren kulüplerimizin de bu dönemde üzerlerindeki bu baskıyı azaltmak istedik. Onların pandemi ile ilgili ekonomik yönlü sorunlarını en aza indirgeyelim ve 5 bin TL’lik, toplamda 500 bin lirayı aşan destekle Ordu’da spora, sporcuya ve kulüplerimize bu ekosistem içerisinde bulunan tüm paydaşların sporla ilgili aktivitelerini kesintiye uğratmadan devam ettirmeleri adına Altınordu Belediyesi olarak böyle bir destekte bulunduk” dedi.

“Kentte sporu yaygınlaştırmak ve gençlere sporu aşılamak adına çalışmalar devam edecek”

“Bu kapsamda hem hakemlerimize hem antrenörlerimize hem de kulüplerimiz marifeti ile sporcu arkadaşlarımızın aktivite ve etkinliklerini devam ettirmek istedik” diyen Başkan Aşkın Tören, “Burada 500 bin TL’lik destekten bahsediyoruz ama daha büyük destek bizim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve bakanlığımızla birlikte önümüzdeki haftalarda imzalayacağımız protokol ile birlikte, şehrimizin 100’üncü yılında tesisleşme ve altyapı, herkes için spor anlayışı ile ama temelde de gençlik geleceğimizdir anlayışı ile şehirde sportif etkinlik aktiviteleri güçlü bir altyapı ile buluşturmak adına yatırımlarımızı açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Tören konuşmasının ardından sporculara destek çeklerini teslim etti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Spor İl Müdürü Mustafa Genç, spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.