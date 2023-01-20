Ordu’da sözleşmeli personel seçimi noter huzurunda kura çekimi ve canlı yayınla gerçekleşti

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli personele geçiş aşamasında kriterlere uygun olan personel sayısının norm kadrodan fazla olması üzerine adaletsiz bir durum oluşmaması için canlı yayında kura çekimi yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, objektif, şeffaf ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla sözleşmeli personel geçişinin herkesin huzurunda, canlı yayında kura çekimi yapılarak yapılması talimatını verdi. Başkan Güler’in bu talimatıyla OBB bünyesinde sözleşmeli personele geçiş aşamasında torpil önlenirken adaletsiz bir ortam doğmasına dur denildi.

Bu talimatın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde kura çekimi yapıldı. Canlı yayın, Belediyenin sosyal medya sayfasında ve Belediye Meydanında bulunan led ekranda tüm şehre yapıldı. Kura çekimi meydanda toplanan vatandaşlar tarafından izlendi.