Ordu’da sosyal market kolaylığı

Ordu’da, ihtiyaç sahipleri için hizmete sunulan sosyal market, açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların gereksinimlerini giderilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan sosyal market, kentte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılıyor. Giyimden gıdaya, temizlikten ev tekstiline kadar ihtiyaçlarını sosyal markette giderme imkanı bulan vatandaşlar dilediğince buradan alışveriş yapabiliyor.

İhtiyaçlarını kolayca gideriyorlar

Ağustos 2021 itibariyle kapıları ihtiyaç sahiplerine açılan sosyal marketten alışveriş yapan vatandaşlar, modern şartlarda gereksinimlerini karşılayabiliyor. İhtiyaç durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre kartlarına yüklenen puanlar ile dezavantajlı vatandaşlar gerek giyim gerekse gıda ihtiyaçlarını kolayca gideriyor.

Market ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılıyor

Sosyal markete gelerek ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, dilediklerinde de mobil uygulama üzerinden istediklerini seçiyor ve ürünler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapılarına kadar getiriliyor.

“Vatandaşlarımızı ihtiyaçları ile buluşturuyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini sosyal market üzerinden karşılandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, “Bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelerimiz ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağladı. Dileyen gelip buradan, gelme imkanı olmayanlar ise mobil uygulamamızdan alışveriş yaptı. Bizde evlerine kadar götürdük” dedi.

Daire Başkanı Bilkay konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Geçtiğimiz ağustos ayında hizmete açtığımız sosyal markette bugüne kadar güzel işler başardık. Reyonlarda yerini alan giyim, gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturarak gereksinimlerini gidermeye çalıştık. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelerimiz ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağladı. Dilerlerse gelip buradan alışveriş yaptılar dilerlerse de mobil uygulamamızdan seçtiler biz evlerine kadar götürdük. Vatandaşlarımız kendileri seçip alma imkanları oldukları için direkt ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Böyle bir imkanı onlara sunduğumuz için Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz.”