Ordu’da sokakları yıkanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokaklar köpüklü sabunlarla yıkanıyor.

Altınordu Belediyesi temizlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek şehrin ana arterleri, caddeleri, meydan ve bulvarlarında çevreye ve doğaya zararsız özel solüsyonlarla yaptığı yıkama çalışması ile sokakları temizledi.