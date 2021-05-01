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Ordu’da sokakları yıkanıyor
Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokaklar köpüklü sabunlarla yıkanıyor.
ORDU 01.05.2021, 18:22
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokaklar köpüklü sabunlarla yıkanıyor.Altınordu Belediyesi temizlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek şehrin ana arterleri, caddeleri, meydan ve bulvarlarında çevreye ve doğaya zararsız özel solüsyonlarla yaptığı yıkama çalışması ile sokakları temizledi.