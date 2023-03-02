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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ordu’da sis güzelliği
Ordu’da sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis, ’şehrin seyir terası’ olarak adlandırılan Boztepe’de kartpostallık manzara oluşturdu.
ORDU 02.03.2023, 13:03
Ordu’da sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis, ’şehrin seyir terası’ olarak adlandırılan Boztepe’de kartpostallık manzara oluşturdu.
Ordu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası kentin en önemli turistik noktalarından birisi olan 530 metre yükseklikteki Boztepe sis bulutlarıyla kaplandı. Şehir merkezinden bakıldığında teleferik kabinleri ve martılar ile birlikte görsel bir şölen sunan Boztepe, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile de fotoğraflandı.