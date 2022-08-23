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Ordu’da silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Ordu’da silahla yaralama suçundan aranması bulunan ve yakalanan 5 şahıstan 2’si tutuklandı.

ORDU 23.08.2022, 17:19
Ordu’da silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Ordu’da silahla yaralama suçundan aranması bulunan ve yakalanan 5 şahıstan 2’si tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos tarihinde Ünye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde meydana gelen silahlı kavgada M.C.B. isimli kişi yaralandı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren C.A. ve B.S.I. isimli şahıslar saklandıkları köy evinde, özel harekat unsurlarınca yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, olaya karışan S.F., C.E. ve K.Ö. isimli şahıslar da yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen C.A. ve B.S.I., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.Ö. ve S.F. adli kontrolle serbest bırakıldı. C.E. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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