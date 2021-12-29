Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ilçesinde yapılan operasyonda, 2 adet torna makinesi, 2 adet matkap, 2 adet spiral, 4 adet tabanca kalıbı, 2 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca üst kapağı, 5 adet tabanca şarjörü, 29 adet fişek, 1 adet el telsizi ve 196 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.