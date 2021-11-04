Ordu’da sıcak asfalt mesaisi sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahları, standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bu kapsamda, Çatalpınar ilçesinde alternatif bir güzergah imkanı sağlayacak olan Bolaman Irmağı kenarında asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bölgedeki trafik yükünü en aza indirecek çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Bolaman Deresi kenarında bulunan Emniyet ve Sahil Caddesi yolları daha önce stabilize bir haldeydi. Toplam uzunluğu 2 kilometre olan güzergahta altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Bu güzergâh ulaşım açısından tercih edilmediği için trafik yükü şehir merkezindeki cadde ve sokaklar üzerindeydi. Yeni güzergahla birlikte ilçe merkezindeki ulaşımı da rahatlatmış olacağız. Çatalpınar ilçemize hayırlı olsun” dedi.