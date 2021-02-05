Ordu’da seracılığın ekonomiye katkısı 30 milyon lira

Ordu’da örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla uzun yıllardır devam eden çalışmalar sürüyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, üreticilerin âtıl seralarını aktif hale getirmek için sebze fidesi ve sera naylonu konularında destekler verildiğini belirtti.

Ayrıca; 2016-2020 yılları arasında DOKAP ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projelerle sera mevcudun arttığını, TÜİK verilerine göre 2015 yılında 198 dekar olan örtü altı alanın 2020 yılında 274 dekara ulaştığını, şu an yapımları devam eden DOKAP destekli seraların tamamlanmasıyla birlikte toplam örtü altı alanının 286 dekara ulaşacağını kaydetti.

Kurulan bu seralarla kış sezonu marul, ıspanak, yeşil soğan, diğer mevsimlerde ise domates, hıyar, taze fasulye, biber gibi ürünler yetiştirilerek il ekonomisine yıllık tahmini 30 milyon lira gelir sağlandığını belirten Yılmaz, “Ordu İlinin iklim koşulları örtü altı yetiştiriciliği yapmak için özellikle sahil şeridinde elverişli olup hem üretici hem de tüketici açısından hem fırsat hem de ihtiyaçtır” dedi.