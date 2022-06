Ordu’da selin yaraları sarılıyor: 8 ev hasar gördü, 20 iş makinesi 40 personel müdahale ediyor

Ordu’nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesinin ardından 20 iş makinesi ve 40 personelle iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın artması sonrası metrekareye 170 kilodan fazla yağmurun düşmesiyle oluşan sel Kurtluca, Başönü, Bolluk, Şentepe, Kaynartaş, Özpınar ve Fatih Mahallelerinde oluşan heyelanla birlikte 8 ev zarar gördü.

Yaşanan sel felaketi sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Hatipoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ile birlikte afet bölgelerini yerinde inceledi. Sel sonrası zarar gören 8 ev ve bazı tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ederken, afeti evlerinde yaşayan vatandaşlara ise gıda ve temel ihtiyaç yardımı yapıldı.

“20 iş makinesi 40 personelle müdahale ediyoruz”

Selin vurduğu bölgede incelemelerini tamamlayan ve gerekli her türlü desteğin sağlanacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, “Metrekareye 170 kilogram civarında bir yağmur düştü. Bu yağmurun bir anda tahliyesi sırasında da hasarlar meydana geldi. 8 hanede yaşayan vatandaşlarımız eşyaları ve gıda maddeleriyle zarar gördü. Büyük hayati tehlike atlatan vatandaşlarımız var. Bu selle birlikte 50 civarında heyelan ve yıkıntı meydana geldi. Yollar, menfezler ve fındık bahçelerinde uçma meydana geldi. Vatandaşlarımızın yanındayız. Dün gece yağmurun dinmesinden itibaren bütün ekibimizle birlikte sahadayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda İkizce Belediye Başkanımız Osman Kaygı’nın da iş birliği ile afet bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 iş makinesi ve kamyon 40 civarında da personelimiz kesintisiz bir şekilde hizmet ediyor. İnşallah en kısa sürede yaraları sararak bölgeyi ulaşımıyla, suyuyla ve elektriği ile kesintileri ortadan kaldırarak vatandaşlarımızı huzurlu bir ortama kavuşturmak için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Ailelerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor

Seli birebir yaşayan ailelerin her türlü temel ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, “Dün akşam saat 20:00 civarlarında başlayan 45 dakikalık yoğun bir yağış sürdü. Bölgesel olarak 8 tane mahallemizi etkiledi. Akşam saat 21:30 itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla genel sekreterimiz, daire başkanlarımız bu saate kadar vatandaşlarımızın mağduriyetleri ile ilgilendiler. 8 tane evimizde su baskını vardı ve şu an gerekli temizlikleri yapılıyor. Ailelerimiz akrabalarına yerleştirildi ve bütün ihtiyaçları karşılandı. Şuanda mağduriyet yok. 20 iş makinemiz ve 40 personellerimizle birlikte büyükşehirimizin dahilinde iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yine ilçe kaymakamımız Ali Can Yıldız ile birlikte sabah saatlerinde dört ayrı bir komisyon kuruldu. Kaymakam bey tüm ihtiyaçları komisyonla birlikte tespitini yaptırdı” diye konuştu.

“73 yaşındayım böyle sel hiç görmedim”

Fındık bahçesinde oluşan heyelandan ve evini vuran selden etkilenen Mehmet Yıldız ise “Fındık bahçelerimde bayağı bir zarar var. Oturduğum evimi hep su bastı. Dışarı çıkıp seli gördüğümde kendimle beraber evi terk etmek durumunda kaldım. 72 yaşındayım ben hayatımda böyle bir sel daha önce hiç görmedim” şeklinde konuştu.

Selin vurduğu alanlarda iyileştirme ve hasar tespit çalışmaları ise halen devam ediyor.