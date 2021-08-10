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Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor

Ordu’da, dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak sonrası Ünye ilçesinde su baskını olan evlerde çalışmalar sürüyor.

ORDU 10.08.2021, 15:10
Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor

Ordu’da, dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak sonrası Ünye ilçesinde su baskını olan evlerde çalışmalar sürüyor.

Kentte, dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam ettiren şiddetli sağanak nedeniyle, bazı noktalarda küçük çaplı heyelanlar oldu. Ünye ilçesinde 96 daireli bir sitenin tahliye edildiği heyelan ve su baskınları sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki evleri de su bastı. Gece saatlerinde çalışmaların bir kısmını tamamlayarak 8 vatandaşı buradan tahliye eden Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, sabah saatlerinde ise buradaki evlerde sel sularını boşaltmak için çalışma başlattı. Ekipler, vidanjör ve iş makineleri yardımıyla evlerdeki suları tahliye ederken, alanda ise temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyelerinin de alanlardaki çalışmaları sürüyor.
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