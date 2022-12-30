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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ordu’da ’sahte psikolog’ hakkında soruşturma başlatıldı
Ordu’da, diploması olmadan, ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
ORDU 30.12.2022, 17:16
Ordu’da, diploması olmadan, ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir ihbar üzerine, kendini ’psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı’ gibi tanıtan E.E. ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada, diploması olmadan ve ruhsatsız ofisinde danışanlarına hizmet veren 44 yaşındaki E.E., gözaltına alınarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. ’Sahte psikolog’ olduğu ileri sürülen E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.