Ordu’da sahte para operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs üzerlerinde 16 adet 100 TL’lik sahte banknot ile yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.