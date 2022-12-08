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Ordu’da sahte para operasyonu

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerlerinde 16 adet 100 TL’lik banknot bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

ORDU 08.12.2022, 12:55 08.12.2022, 13:06
Ordu’da sahte para operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs üzerlerinde 16 adet 100 TL’lik sahte banknot ile yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

#sahte para operasyonu #Ordu
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