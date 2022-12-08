Son Dakika
Ordu’da sahte para operasyonu
Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerlerinde 16 adet 100 TL’lik banknot bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
ORDU 08.12.2022, 12:55 08.12.2022, 13:06
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs üzerlerinde 16 adet 100 TL’lik sahte banknot ile yakalandı.
Yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.